Заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, выдвинули условия

Радикалы требуют крупную сумму денег и вертолет, чтобы покинуть страну.
Заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, готовы отпустить пострадавших только при выполнении ряда условий.
Как сообщают СМИ, радикалы требуют два миллиона долларов, вертолет и открытый воздушный коридор, чтобы покинуть страну. В противном случае заключенные угрожают убить заложников.
По имеющимся данным, на текущий момент пострадали пять человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
В исправительной колонии (ИК №19) в городе Суровикино Волгоградской области заключенные захватили в заложники несколько человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со...
23.08.2024 67