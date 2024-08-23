Заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, выдвинули условия

Радикалы требуют крупную сумму денег и вертолет, чтобы покинуть страну.

Заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, готовы отпустить пострадавших только при выполнении ряда условий.

Как сообщают СМИ, радикалы требуют два миллиона долларов, вертолет и открытый воздушный коридор, чтобы покинуть страну. В противном случае заключенные угрожают убить заложников.

По имеющимся данным, на текущий момент пострадали пять человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.