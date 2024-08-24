Иномарка насмерть сбила женщину в Ломоносовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

По предварительным данным, 23 августа около 21:30 на шестом километре дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» 42-летний петербуржец на Kia Rio наехал на женщину. Она пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На вид ей около 35 лет. Данные погибшей устанавливаются.

Водитель иномарки с прошлого года трижды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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