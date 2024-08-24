Погибшего подняли из озера во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

В экстренные службы утром 23 августа сообщили о происшествии возле ДНП «Приозерное» во Всеволожском районе. Примерно в 100 метрах от берега озера Ройка заметили бездыханное тело мужчины.

Его осмотрели на берегу. Следов насилия при визуальном осмотре не обнаружено. На вид мужчине около 40 лет. Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.

Проверку по факту произошедшего проводят полиция и следственный отдел СК Ленинградской области.

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19.08.2022 2692
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