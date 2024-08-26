Сноуден сравнил арест Дурова во Франции с захватом заложников

Бывший сотрудник ЦРУ раскритиковал президента Франции за гонения основателя Telegram.
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Он считает, что задержание бизнесмена — посягательство на права человека и свободу слова.
Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям, — написал Сноуден в своих соцсетях.
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