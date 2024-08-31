Люди сами прыгают под колеса автомобилей в Ленобласти – видео

Автомобилисты Гатчины жалуются на людей, прыгающих под колеса машин. Предположительно, таким образом злоумышленники пытаются заработать, обвинив водителя в ДТП.
«Супруга ехала по улице Урицкого. Около вещевого рынка вот это чудо, прямо с разбега бросилось под колеса, возможно, еще и рассчитывая, что солнце светило прямо в глаза автомобилистам. От беды спасла небольшая скорость, реакция и, как результат, отсутствие касания с автомобилем!», – рассказали в соцсетях
Видео: АВТО Гатчина
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26.12.2022 3662