Люди сами прыгают под колеса автомобилей в Ленобласти – видео

Автомобилисты Гатчины жалуются на людей, прыгающих под колеса машин. Предположительно, таким образом злоумышленники пытаются заработать, обвинив водителя в ДТП.

«Супруга ехала по улице Урицкого. Около вещевого рынка вот это чудо, прямо с разбега бросилось под колеса, возможно, еще и рассчитывая, что солнце светило прямо в глаза автомобилистам. От беды спасла небольшая скорость, реакция и, как результат, отсутствие касания с автомобилем!», – рассказали в соцсетях