Запрет на экспорт бензина из РФ продлили до конца года

Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло российское правительство.

Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на бензин. Запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и в качестве международной гуманитарной помощи.