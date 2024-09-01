Запрет на экспорт бензина из РФ продлили до конца года

Запрет на экспорт бензина из России продлен с сентября до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло российское правительство.
Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на бензин. Запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и в качестве международной гуманитарной помощи.
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22.08.2024 237