Сегодня, 2 сентября, в Енакиево открыл свои двери для учеников после завершения восстановительных работ Лицей информационных технологий

Дети снова вернулись за парты учебного заведения, восстановление которого занималась Ленинградская область. Учеников поприветствовал вице-губернатор 47 региона Николай Циганов:

«Нас невозможно запугать, нас невозможно сломить. Победа, безусловно, будет за нами! Свидетельство тому и это возродившееся здание лицея. Сегодня здесь есть все для полноценного учебного процесса, но Ленинградская область продолжит помогать лицею, как и всему городу Енакиево».

Отметим, лицей информационных технологий в Енакиево подвергся обстрелу со стороны ВСУ в 2023 году. На следующий день после атаки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение выделить средства на восстановление учебного заведения. За год объект был восстановлен Ленинградской областью.