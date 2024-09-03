В Ленобласти на несколько дней отменили дневную разводку Ладожского моста

В Ленобласти до 5 сентября отменили дневную разводку Ладожского моста.

Причина — повышенная температура воздуха, рассказали в комитет по транспорту Ленобласти.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе наступит по-настоящему летняя жара, воздух прогреется почти до 28 градусов. А мост разводят только при температуре до 25 градусов.