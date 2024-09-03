Эксперт не исключил, что Дуров продаст Telegram на фоне проблем с законом

Также вполне вероятна смена менеджмента сервиса.

Бывший технический директор социальной сети «ВКонтакте» Антон Розенберг считает вполне вероятным сценарий, при котором Павел Дуров будет вынужден продать Telegram. Дело в том, что проблемы бизнесмена с законом во Франции снизило доверие инвесторов к проекту.

Как повлияют текущие события на возможность привлечения денег в дальнейшем — вопрос сложный. Пока облигации существенно упали в цене, то есть доверие инвесторов упало. На мой взгляд, вся эта история повышает вероятность продажи Telegram и смены менеджмента, — рассказал Розенберг RT.