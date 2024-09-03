Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 20%

Также значительно выросло и число госпитализаций.

Оперштаб зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в России за прошедшую неделю. Число случае за указанный период увеличилось на 20%.

Также стало больше количество госпитализаций пациентом с подтвержденным диагнозом — на 52,3% больше, чем неделей ранее, сообщает портал «Объясняем.рф».

Рост заболеваемости зафиксирован в 67 субъектах страны, в том числе и в Ленинградской области. С 26 августа по 1 сентября коронавирус был обнаружен в 47-м регионе у 234 человек, что на 33 случая больше, чем неделей ранее.