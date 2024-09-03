Девочку, пропавшую в Буграх, нашли в 50 километрах от дома

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: соцсети

Ребенка заметила неравнодушная женщина, которая тут же сообщила в полицию.

12-летняя девочка, пропавшая во Всеволожском районе накануне, найдена в 50 километрах от дома, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным, девочка уехала самостоятельно на электричке. Признаков противоправных действий в отношении ребенка правоохранители не обнаружили.

В настоящий момент ребенок находится в районном отделе полиции и в ближайшее время будет доставлена домой. Полицейские устанавливают обстоятельства, которые заставили девочку уйти из дома. Проводится проверка, — передает ведомство. 
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