Девочку, пропавшую в Буграх, нашли в 50 километрах от дома

Ребенка заметила неравнодушная женщина, которая тут же сообщила в полицию.
12-летняя девочка, пропавшая во Всеволожском районе накануне, найдена в 50 километрах от дома, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По имеющимся данным, девочка уехала самостоятельно на электричке. Признаков противоправных действий в отношении ребенка правоохранители не обнаружили.
В настоящий момент ребенок находится в районном отделе полиции и в ближайшее время будет доставлена домой. Полицейские устанавливают обстоятельства, которые заставили девочку уйти из дома. Проводится проверка, — передает ведомство.