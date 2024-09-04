Российский оператор Tele2 провёл масштабный ребрендинг. Теперь компания обзавелась лаконичным названием Т2.

Обновления стартовали под слоганом «Другие правила. Новый уровень». Сотовый оператор не только сменил название, но и логотип. Причиной изменений послужил истекающий срок действия лицензии на право использования бренда.

Напоминаем, что Tele2 принадлежит одноименной компании из Швеции. Она, как и многие зарубежные организации, покинула российский рынок, но разрешила использовать бренд до конца 2024 года.

Представители Т2 отмечают, что одной из стратегических целей является достижение первого места на рынке мобильной связи.