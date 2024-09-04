Российский оператор Tele2 провёл масштабный ребрендинг. Теперь компания обзавелась лаконичным названием Т2.
Обновления стартовали под слоганом «Другие правила. Новый уровень». Сотовый оператор не только сменил название, но и логотип. Причиной изменений послужил истекающий срок действия лицензии на право использования бренда.
Напоминаем, что Tele2 принадлежит одноименной компании из Швеции. Она, как и многие зарубежные организации, покинула российский рынок, но разрешила использовать бренд до конца 2024 года.
Представители Т2 отмечают, что одной из стратегических целей является достижение первого места на рынке мобильной связи.
«Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании. Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор – истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход «Других правил» на новый эволюционный виток. У этого есть измеримые доказательства – удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи. Мы хотим стать первым оператором для наших клиентов, чтобы максимальное количество пользователей услуг связи в стране получили лучший опыт», — поделился генеральный директор компании Антон Годовиков.