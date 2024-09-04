ВСУ ударили по рынку с мирными жителями в Донецке. Есть жертвы

Боевики атаковали город из артиллерии.

В Кировском районе Донецка прогремели взрывы. В результате обстрела рынка «Сокол» погибли двое мужчин и одна женщина, еще пять мирных граждан получили ранения. Об этом в своем блоге в Телеграм 4 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По предварительной информации три человека погибло, еще шесть мирных жителей пострадали к этому часу в результате киевской агрессии, — заявил он.