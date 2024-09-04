В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта до конца сентября

Ограничения будут вызваны дорожными работами. Водителей просят искать объездные пути.

С 5 сентября в двух районах Санкт-Петербурга будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Адмиралтейский район: с 5 по 29 сентября ограничивается движение по проспекту Римского-Корсакова от Садовой улицы до Лоцманской улицы, включая перекрестки. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Курортный район: с 5 сентября (21:00) по 22 сентября (06:00) ограничивается движение по Зеленогорскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до улицы Связи в поселке Комарово. Движение будет закрыто в направлении от проспекта Ленина к улице Связи.