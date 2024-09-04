В МИД республики сообщили, что это связано с невыполнением неких обязательств.

Глава МИД Абхазии Шамба заявил о прекращении Россией социальных выплат отдельным категориям жителей республики. речь идет о врачах и учителях. Сообщение дипломата появилось на сайте министерства иностранных дел республики.

Невыполнение нами обязательств может повлечь за собой определенные санкции, они уже начали осуществляться с 1 сентября. Будет остановлено социальное финансирование, которое касается врачей, учителей, силовых структур и прочее, — заявил Шамба.

При этом о невыполнении каких именно обязательств заявил глава МИД республики, не сообщается. В заявлении дипведомства также указано, что поводом для обращения Шамбы стало появление в открытых источниках неофициальных материалов с итогами совещания замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании.