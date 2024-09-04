Из дома правительства Ленобласти отправилась третья машина с помощью в Курск

В Ленинградской области активно собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. Сотрудники региональной администрации также не остались в стороне.

Знал, что сотрудники администрации не останутся в стороне. Но такого объема помощи никто не ожидал. Сегодня была третья(!) отгрузка для Курска из дома правительства Ленобласти, и не все удалось вместить. Готовим четвертую машину, — сказала глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В районах Ленинградской области сбор помощи жителям Курской области проходит в местных отделениях партии «Единая Россия» (список и часы работы по ссылке). Востребованы товары первой необходимости и средства гигиены: зубные щетки, пасты, шампуни, гели для душа, мыло, стиральный порошок, антисептики, маски, влажные салфетки, туалетная бумага, бритвенные принадлежности, женская гигиена, взрослые и детские подгузники. Также необходимы строительные товары.

Также «Почта России» с 27 августа начала бесплатно принимать посылку в Белгородскую и Курскую области. Не будет взиматься плата с жителей этих регионов при отправке грузов в любой населенный пункт России.