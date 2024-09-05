Российскую легкоатлетку лишили серебра Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Решение принято из-за нарушений антидопинговых правил. Каких именно – не уточняется. САS аннулировал результаты Татьяны Томашовой в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года и дисквалифицировал на 10 лет.

Спортсменка взяла серебро Игр-2012 в беге на дистанции 1500 метров. У двух ее соперниц тогда обнаружили допинг.

После решения CAS в активе Татьяны Томашовой осталось серебро Игр-2004, два титула чемпионки мира и золото первенства Европы. Она завершила карьеру в 2016 году.