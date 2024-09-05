В Киришском районе перезахоронили останки 30 красноармейцев

В Киришском районе Ленобласти в урочище Липовик-Дубовик состоялось торжественное захоронение останков 30 солдат Красной Армии, найденных в ходе поисковых работ.
Поисковикам удалось установить имена пятерых бойцов. В боях за ленинградскую землю пали летчик Шалва Манагадзе и командир стрелкового отделения Павел Ёрохов, а также рядовые Фёдор Петров, Лука Мирошниченко и Александр Олейниченко.
Фото: Поисковое движение России Ленинградская область
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