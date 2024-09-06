Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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В ночь на 6 сентября на станции Сортировочная-Московская с рельсов сошел вагон грузового поезда.

Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины уточняются, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Видео: t.me/sztproc

По факту аварии организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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03.09.2024 148
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