Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Петербурге

В ночь на 6 сентября на станции Сортировочная-Московская с рельсов сошел вагон грузового поезда.

Пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины уточняются, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Видео: t.me/sztproc

По факту аварии организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.