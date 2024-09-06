Прокуратура помогла пенсионерке из Тосненского района вернуть украденные мошенниками деньги

В Тосненском районе Ленобласти телефонный мошенник обманул пенсионерку на 200 тысяч рублей. Благодаря иску прокурора деньги женщине возместят.

Как рассказали в прокуратуре, 12 марта 2023 года пенсионерке звонили с различных телефонных номеров и обманом вынудили ее перевести деньги на чужие банковские счета. Выяснилось, что счет принадлежит жителю города Владимира, который выступил посредником и предоставил мошенникам данные своей карты для использования в преступных целях.

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Прокуратура обратился в суд с требованием возместить пенсионерке 200 тысяч рублей. Требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.