Клиенты Сбербанка смогут получить «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» по программе «Индивидуальное строительство жилого дома» с увеличенным лимитом

С 5 сентября клиенты Сбербанка на Домклик смогут взять «Семейную ипотеку» и «Ипотеку для IT» с превышением максимальной суммы лимита по программе «Индивидуальное строительство жилого дома».

Для строительства жилого дома по «Семейной ипотеке» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составит 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн рублей. Базовые лимиты по программе — 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составит 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн рублей. Базовые лимиты по программе — 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно. В рамках программы «Ипотека для IT» максимальная сумма ипотечного кредита составит 18 млн рублей, при постройке дома по всех регионах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Базовый лимит по «ИТ ипотеке» — 9 млн рублей.

Cумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке, а свыше лимита — по рыночной. Таким образом средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» с расширенным лимитом составит от 8,4% до 13,8%, по «Ипотеке для IT» — от 8,5% до 12,9%.

Подать заявку на получение ипотеки на новых условиях можно онлайн на Домклик.

Требования к заёмщикам, а также список документов, которые нужны для подачи заявки и для оформления сделки, можно посмотреть на странице программ.