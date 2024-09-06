Центробанк продлил ограничения на снятие валюты еще на полгода

Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025-го, ограничения на снятие наличной валюты.
Лимит на снятие сохраняется в размере $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета.
Также совет директоров ЦБ решил продлить на шесть месяцев запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета, а также через электронные кошельки выдаются в рублях. Сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.
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