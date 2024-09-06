Финский залив окрасился в ядовитый зеленый цвет — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Отдыхающие делятся кадрами воды, окрасившейся в неестественный оттенок зеленого. 

Гости и жители Санкт-Петербурга публикуют в соцсетях видео с Финского залива, прибрежная часть которого внезапно поменяла окраску.

На кадрах видно, как вода, омывающая берег, буквально имеет ядовито-зеленый цвет, будто в нее добавили гуашь. Вероятно, изменение оттенка воды вызвано цветение водорослей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам будет интересно
Финский залив окрасился в ядовитый зеленый цвет - видео финский залив, видео
В Петербурге зацвели смертельно опасные цветы
Это декоративное растение подкупает своим обворожительным видом, однако за его красотой скрывается серьезная опасность. Ботанический сад Петра Великого в Санкт-Петербурге предупредил...
03.09.2024 608
Автор