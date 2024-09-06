Финский залив окрасился в ядовитый зеленый цвет — видео

Отдыхающие делятся кадрами воды, окрасившейся в неестественный оттенок зеленого.

Гости и жители Санкт-Петербурга публикуют в соцсетях видео с Финского залива, прибрежная часть которого внезапно поменяла окраску.

На кадрах видно, как вода, омывающая берег, буквально имеет ядовито-зеленый цвет, будто в нее добавили гуашь. Вероятно, изменение оттенка воды вызвано цветение водорослей.