РАН: доклинические испытания российской вакцины от рака завершены

Следующий этап — исследование препарата на добровольцах.

Доклинические испытания российского препарата от рака официально завершены, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В скором времени ученые начнут исследования препарата на добровольцах.

Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний, — рассказал Каприн журналистам, добавив, что дальнейшие испытания будут проводить на добровольцах, имеющих медицинские показания.