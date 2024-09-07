РАН: доклинические испытания российской вакцины от рака завершены

Следующий этап — исследование препарата на добровольцах.
Доклинические испытания российского препарата от рака официально завершены, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В скором времени ученые начнут исследования препарата на добровольцах.
Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний, — рассказал Каприн журналистам, добавив, что дальнейшие испытания будут проводить на добровольцах, имеющих медицинские показания.
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05.09.2024 108