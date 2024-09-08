«Чернобыль покажется разминкой». При ударе ВСУ по Курской АЭС произойдет крупнейшая ядерная катастрофа

Возможный удар по Курской атомной электростанции (АЭС) обернется ядерной катастрофой не только для России, но и для близкорасположенных стран Евросоюза, Украины, Беларуси и Турции. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Чернобыль покажется разминкой по сравнению с тем, что произойдет, если будет произведен атакующий удар по работающему тысячнику РБМК», – сказал Алексей Лихачев

Как сообщал ivbg.ru, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее предупредил, что удар по Курской АЭС может вызвать «ядерный инцидент». Он и Алексей Лихачев провели переговоры в закрытом режиме в Калининграде 6 сентября.