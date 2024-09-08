Негативные отзывы чаще оставляют более богатые петербуржцы

Семь из десяти петербуржцев оставляют отзывы в интернете. В большинстве случаев (58 %) они делают это, если довольны покупкой, а 14 % – если нет, сообщает «Петроград».
Женщины чаще рассказывают о положительном опыте. А мужчины – если покупка им не понравилась.
Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще петербуржцы признавались, что скорее расскажут о неудачной покупке.
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07.08.2023 3133