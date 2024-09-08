Негативные отзывы чаще оставляют более богатые петербуржцы

Семь из десяти петербуржцев оставляют отзывы в интернете. В большинстве случаев (58 %) они делают это, если довольны покупкой, а 14 % – если нет, сообщает «Петроград».

Женщины чаще рассказывают о положительном опыте. А мужчины – если покупка им не понравилась.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще петербуржцы признавались, что скорее расскажут о неудачной покупке.