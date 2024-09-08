Молодёжь и выборы: шаг к ответственному будущему

Как отметил Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Станислав Еремеев, молодые люди сегодня активно участвуют в волонтерских движениях. А от активности граждан зависит многое.

Участие в волонтерских движениях окрепло во время пандемии COVID-19 и продолжает расширяться. В условиях СВО важно, чтобы все слои российского общества, в том числе и молодые люди, активно показывали свою гражданскую позицию и оказывали помощь тем, кто в ней нуждается.

«Участие в выборах — это акт гражданского поведения, а с другой стороны хорошая школа, школа политического возмужания, формирования лидерских качеств. И для тех людей, для которых это не пустые слова эта траектория личностного развития очень важна. Поэтому те, кто принимает участие в выборах в качестве кандидата из молодежи не просто не проигрывает, а наоборот выигрывает. Потому что они получат первую школу взаимодействия со своими гражданами уже в качестве ответственного представителя органа власти, коими и являются органы местного самоуправления», — подчеркнул Станислав Еремеев

Директор Всеволожского агропромышленного техникума Еременко Юлия также приняла участие в Едином дне голосования.

«Наш город уникальный, несмотря на молодость, имеющий богатую историю, которая в современном Всеволожске незаслуженно забыта. Немаловажным вопросом сегодня для города является отсутствие высшего профессионального образования, вследствие чего происходит отток молодых кадров в ближний мегаполис. Также современная молодёжь мало информирована о своём избирательном праве. И поэтому я надеюсь, что подала им пример стать активными и неравнодушными к будущему своего города, своего района. Ведь очень важно, чтобы они понимали — что за ними и есть будущее. Поэтому так важно сделать выбор сегодня, чтобы быть уверенным завтра! Только честно и обдуманно!» — комментирует Юлия Еременко.

Молодые люди не только участвуют в голосовании, но и интересуются электоральным процессами в качестве общественных наблюдателей. И понимают, что в тех условиях, в которых находится Россия, быть вне политики невозможно.