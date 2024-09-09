Александр Дрозденко сегодня ответит на вопросы жителей Ленинградской области

В понедельник, 2 сентября, состоится прямая телефонная линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24.
В течение часа, с 16.00 до 17.00, глава региона ответит на вопросы жителей, заданные по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).
Для ответов также приглашены главы районных администраций.
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