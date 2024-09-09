Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Жители 83 регионов России в единый день голосования 8 сентября избирали глав своих субъектов, депутатов законодательных и муниципальных органов власти, а также трех депутатов Госдумы.

Подсчет голосов продолжается, официальные результаты будут опубликованы уже на этой неделе. Первые данные свидетельствуют, что все действующие губернаторы, шедшие на новый срок, и кандидаты, назначенные президентом Владимиром Путиным врио глав регионов, получили поддержку избирателей, передает ТАСС.

В частности, после обработки всех протоколов на выборах губернаторов побеждают действующие главы Оренбургской области, Башкирии, Забайкалья, Калмыкии, Ставрополья. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Беглов получает 59,29% голосов на выборах главы города по итогам обработки 90,44% протоколов.