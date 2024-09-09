Ученые предупредили о двухдневной магнитной буре на этой неделе

Возмущения в магнитосфере планеты начнутся во вторник.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 сентября на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится до среды.

Как следует из графиков, слабые возмущения в магнитосфере нашей планеты начнутся в 15:00 с 4 баллов, а к 18:00 составят 5,5, что соответствует магнитной буре G1.

Наибольшая геомагнитная активность произойдет в ночь на 11 сентября и достигнет уровня G2 ( баллов). Космический шторм продлится до полудня среды.