Ученые предупредили о двухдневной магнитной буре на этой неделе

Возмущения в магнитосфере планеты начнутся во вторник.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 сентября на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится до среды.
Как следует из графиков, слабые возмущения в магнитосфере нашей планеты начнутся в 15:00 с 4 баллов, а к 18:00 составят 5,5, что соответствует магнитной буре G1.
Наибольшая геомагнитная активность произойдет в ночь на 11 сентября и достигнет уровня G2 ( баллов). Космический шторм продлится до полудня среды.
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02.09.2024 204