Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 115 человек

Владелец точки общепита, в которой готовили некачественную еду, заключен под стражу.

Количество пострадавших в Карелии после трапезы шаурмой, зараженной сальмонеллой, оставляет 115 человек. У всех у них наблюдаются симптомы отравления, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В отношении владельца точки общепита, где готовилась некачественная продукция, возбуждено уголовное дело. Также суд постановил заключить под стражу предпринимателя на два месяца.