Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 115 человек

Владелец точки общепита, в которой готовили некачественную еду, заключен под стражу.
Количество пострадавших в Карелии после трапезы шаурмой, зараженной сальмонеллой, оставляет 115 человек. У всех у них наблюдаются симптомы отравления, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В отношении владельца точки общепита, где готовилась некачественная продукция, возбуждено уголовное дело. Также суд постановил заключить под стражу предпринимателя на два месяца.
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08.12.2021 1955