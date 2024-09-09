Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 115 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Владелец точки общепита, в которой готовили некачественную еду, заключен под стражу.

Количество пострадавших в Карелии после трапезы шаурмой, зараженной сальмонеллой, оставляет 115 человек. У всех у них наблюдаются симптомы отравления, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В отношении владельца точки общепита, где готовилась некачественная продукция, возбуждено уголовное дело. Также суд постановил заключить под стражу предпринимателя на два месяца.

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