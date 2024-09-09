Ленинградцы смогут попробовать свои силы в IT-диктанте

Жителей региона приглашают проверить уровень цифровой грамотности в рамках IT-диктанта. В прошлом году Ленобласть оказалась в топ-10 по количеству участников, набравших максимальный результат.

Ленинградцы смогут опробовать свои силы в IT-диктанте, который состоится 12 сентября на платформе ит-диктант.рф. Мероприятие будет посвящено Дню программиста и позволит жителям региона оценить свои цифровые навыки.

Тест включает 32 вопроса по 7 направлениям — от основ работы с компьютером использования социальных сетей и защиты персональных данных. Предусмотрены 3 уровня сложности: для учащихся начальной школы, стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей.

В 2023 году в ИТ-диктанте приняли участие 120 980 человек из 89 субъектов РФ, а также из Беларуси, Азербайджана и Таджикистана. 63% участников моложе 18 лет. 10 тысяч участников набрали 100 баллов. Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов по доле результатов в 100 баллов (наивысший результат набрали 280 ленинградцев), — рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.