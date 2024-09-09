РАН: африканский вирус, переносимый комарами, может дойти до России

Такой неутешительный прогноз озвучили в Институте иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН.

Вирус Усуту, распространенный в Африке и переносимый комарами, может оказаться в России. Об этом заявил ученый Михаил Болков.

Как объяснил эксперт, распространение вирусов на территориях, где ранее их не было, — естественный процесс, который не прекратится. При этом основным фактором, провоцирующим это, является изменение климата.

Если без всяких приукрашиваний, то да, это будет распространяться и дальше. Приход новых инфекций связан с тем, что меняется климат и ареал обитания животных. А они резервуар для инфекций, — цитирует ученого «Известия».

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