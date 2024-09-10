Взрывные работы пройдут в Выборгском и Бокситогорском районах

В Выборгском и Бокситогорском районах до 13 сентября пройдут плановые взрывные работы по добыче горных пород.

В карьерах Каменногорского поселения взрывы будут звучать с 10:00 до 17:00. В карьере «Новый» в Большедворском поселении – с 09:00 до 16:00.

В это время находиться на промышленной площадке или в радиусе 700 метров от нее опасно.