Памятник летчику Николаю Грунину установили во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе установлен памятник защитнику Ленинградского неба Николаю Леонтьевичу Грунину. Мемориал обустроили на месте падения советского истребителя МиГ-3 недалеко от базы отдыха «Лазурная» участники проекта «Неба Родины» 7 сентября.

Летчик 124-го истребительного авиаполка, старший лейтенант Николай Леонтьевич Грунин погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1942 года. Красноармеец был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Николая Леонтьевича похоронили на кладбище в Левашово, но на момент подготовки публикации его могила утрачена. Место падения самолета обнаружил поисковой отряд «Крылья Родины» в 2020 году.

Фото: Поисковики Санкт-Петербурга