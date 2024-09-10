На трассе «Сортавала» перекроют одну полосу движения на 20 дней

Автор: Гузель Галимова
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На трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленобласти с 10 по 30 сентября будут введены ограничения движения для устранения колейности.

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Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участках с 57-го по 64-й и 67-го по 69-й километры, между деревнями Крутая Гора и Ягодное, будет перекрыта одна полоса в оба направления. На свободной полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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06.09.2024 141
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