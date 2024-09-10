Россиян предупредили о подорожании чая в 2024 году

До конца 2024 года цены на черный пакетированный чай в России могут вырасти на 7-10 %. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента, завкафедрой маркетинга Евгению Жукову.

«Из-за особенностей российского климата доля собственного сырья для производства чая составляет около 20 %, то есть рынок чая очень сильно зависит от импорта, особенно в части черного и зеленого чая. Учитывая ухудшение логистики, геополитическую ситуацию и неблагоприятные погодные условия, ожидается увеличение стоимости чая. Например, цена на чай из Индии может увеличиться более чем на 20 % ввиду жаркого и засушливого сезона, что негативно сказалось на урожае чая», – рассказала Евгения Жукова

Эксперт полагает, что значительное увеличение цен по большей части коснется только пакетированного черного чая. Цена элитных сортов зеленого чая, а также пуэра и улуна, будет расти не более 5 % до конца 2024 года.

Россия входит в топ-5 лидеров среднедушевого потребления чая. По оценке Евгении Жуковой, около 98 % россиян пьют этот напиток. Более 85 % граждан предпочитают черный чай, около 10 % зеленый, и около 1 % травяные чаи и сборы. С июля 2023 года по июль 2024-го цены на черный чай в России уже увеличились в среднем на 8 %.