Петербургские спортсмены стали чемпионами мира по шашкам

В Московской области проходит чемпионат мира по шашкам в быстрой, молниеносной и классической игре на 64-клеточной доске среди мужчин и женщин. В турнире участвуют спортсмены из 27 стран.

Россию представляют международные гроссмейстеры Роман Щукин, Георгий Таранин, Дмитрий Мельников, Ника Леопольдова и международный мастер Анастасия Архангельская.

После коротких программ петербургские спортсмены стали обладателями трех медалей. Роман Щукин завоевал знание чемпиона мира среди мужчин в молниеносной игре.

В быстрой игре Анастасия Архангельская стала чемпионкой мира среди женщин. Ника Леопольдова – бронзовый призер. Наставники спортсменов – Владимир и Антонина Лангины.

Фото: gov.spb.ru