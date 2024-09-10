Петербургские спортсмены стали чемпионами мира по шашкам

Автор: Сергей Агутин
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В Московской области проходит чемпионат мира по шашкам в быстрой, молниеносной и классической игре на 64-клеточной доске среди мужчин и женщин. В турнире участвуют спортсмены из 27 стран.  

Россию представляют международные гроссмейстеры Роман Щукин, Георгий Таранин, Дмитрий Мельников, Ника Леопольдова и международный мастер Анастасия Архангельская.

После коротких программ петербургские спортсмены стали обладателями трех медалей. Роман Щукин завоевал знание чемпиона мира среди мужчин в молниеносной игре.

В быстрой игре Анастасия Архангельская стала чемпионкой мира среди женщин. Ника Леопольдова – бронзовый призер. Наставники спортсменов – Владимир и Антонина Лангины.

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Фото: gov.spb.ru

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