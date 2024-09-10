В общественном транспорте Ленобласти вводится новое важное правило

На зональных маршрутах в некоторых районах региона пассажирам необходимо будет прикладывать карту для оплаты дважды. Причем во второй раз — перед непосредственным выходом из автобуса.

В Ленинградской области начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Изменения коснутся зональных автобусных маршрутов в Волховском, Лодейнопольском и Приозерском районах.

Так, пассажирам необходимо будет дважды прикладывать свою карту к валидатору в салоне автобуса — при входе и при выходе. Эта система «Вход — Выход» связана с обновлением программного и аппаратного обеспечения на общественном транспорте региона.

Порядок оплаты следующий:

♦ При входе в автобус пассажир должен приложить карту к желтому валидатору, на экране появится надпись «Проходите в салон».

♦ Перед выходом на нужной остановке пассажир должен повторно приложить карту к валидатору.

♦ После этой процедуры с карты будет списана сумма за фактически пройденные зоны.

Новая система позволит более точно рассчитывать стоимость проезда в зависимости от расстояния, которое преодолел пассажир.