В Луге пожарные вытащили провалившегося в люк пса

Автор: Гузель Галимова
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В Лужском районе Ленобласти стаффордширский терьер по кличке Павлик угодил в западню – во время прогулки он провалился в открытый люк коллектора.

В Луге пожарные вытащили провалившегося в люк пса луга, «Леноблпожспас»
В Луге пожарные вытащили провалившегося в люк пса луга, «Леноблпожспас»
В Луге пожарные вытащили провалившегося в люк пса луга, «Леноблпожспас»
Фото: ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

На помощь приехали спасатели 135-й пожарной части Лужского отряда службы ГКУ «Леноблпожспас». При помощи лестницы собаку достали из коллектора и передали хозяйке. С ним все хорошо.

Информацию об открытом люке передали в городскую аварийную службу.

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