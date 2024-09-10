В Луге пожарные вытащили провалившегося в люк пса

В Лужском районе Ленобласти стаффордширский терьер по кличке Павлик угодил в западню – во время прогулки он провалился в открытый люк коллектора.
Фото: ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС"
На помощь приехали спасатели 135-й пожарной части Лужского отряда службы ГКУ «Леноблпожспас». При помощи лестницы собаку достали из коллектора и передали хозяйке. С ним все хорошо.
Информацию об открытом люке передали в городскую аварийную службу.
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