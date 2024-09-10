Моторная лодка фатально переехала купавшуюся в реке Оредеж женщину

Несчастный случай произошел 7 сентября в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти, в реке Оредеж моторная лодка наехала на женщину, которая купалась в неположенном месте. Водитель судна вытащил пострадавшую на берег, вызвал экстренные службы и пытался реанимировать женщину. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия. Погибшей было 53 года.

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Проверку по факту произошедшего проводит Западный межрегиональный отдел СК на транспорте.