На выборах победили более 300 участников СВО — кандидатов от ЕР

Партия в ходе избирательной кампании подтвердила статус ведущей политической силы страны.

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.

На прошедших выборах партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов, одержав во всех субъектах страны уверенную победу, и в очередной раз доказала статус ведущей политической силы России, заявил председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Избиратели поддержали политику Президента и доверили нашей партии проводить курс Президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. «Бронзоветь» нам, как ведущей политической силе, ни в коем случае нельзя, – сказал он.

Борис Грызлов также подчеркнул, что, несмотря на то, что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборный процесс, — он не смог реализовать задуманное.

На агрессию и эскалацию российское общество ответило ещё большей сплочённостью и консолидацией вокруг Президента, – подчеркнул Борис Грызлов.

Также итоги выборов прокомментировал и врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба — кандидаты от «Единой России» — прим. ред.), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шёл как самовыдвиженец, партия его поддерживала», — рассказал он.Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии – прим. ред.) выборы уже прошли, в двух ещё состоятся. По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, «Единая Россия» их оставила за собой.– 75%,– 68% (оба — кандидаты от «Единой России» — прим. ред.),– 55%. Николай Шульгинов шёл как самовыдвиженец, партия его поддерживала», — рассказал он.Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула «Единая Россия». Четыре главы избираются через законодательные собрания. В двух регионах (Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Ингушетия, в обоих регионах главами стали кандидаты от партии – прим. ред.) выборы уже прошли, в двух ещё состоятся. В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат «Единой России» по стране – 64,6%. Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались (по уровню выборов в региональные заксобрания — прим. ред.). В 2019 году у партии было 66% мандатов, – отметил врио секретаря Генсовета.

Тем временем на выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, отметил Владимир Якушев.

Максимальная явка была в Еврейской автономной области. Средний результат по стране, который получила «Единая Россия» в административных центрах, – 59,6%, – рассказал он.

Выполнила задачи «Единая Россия» и на выборах глав административных центров. В Абакане, например, кандидат от партии Александр Лемин получил более 74% голосов, в Анадыре – кандидат от «Единой России» Сергей Спицын — почти 62%.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, выдвинутых «Единой Россией». Выиграли 81% кандидатов этой категории.

Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент (побед участников СВО на выборах – прим. ред.), который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, также имевших в своих рядах участников спецоперации, — подчеркнул он. Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист «Молодой Гвардии Единой России».

Владимир Якушев также рассказал о исторически сложившихся сложных для партии кампаниях – везде она улучшила свои позиции. Так, в Хабаровском крае в 2019 году на выборах в законодательную думу региона «Единая Россия» получила всего 2 мандата (6%), а уже в 2024 году – 28 мандатов (78%). На выборах депутатов Хабаровской городской думы в 2019 году у партии не было ни одного мандата.

34 мандата – или 97% – партия получила в 2024 году. За эти пять лет была проделана серьёзная работа. Её оценка в Единый день голосования показывает, как в течение пяти лет поменялось политическое поле в Хабаровском крае, – подчеркнул врио секретаря Генсовета.

Также партия концентрировала усилия для максимального результата в законодательном собрании и административном центре в Марий Эл.

Мы видим результаты. Они говорят, что мы начали подготовку, формируя партийную инфраструктуру в республике. Чтобы на выборах-2026 не допустить ситуации, которая произошла в 2021 году. Иркутская область — традиционно непростой регион. Мы ему уделили самое пристальное внимание. И увидели результат — 86% в административном центре. Два города, где традиционно непросто проходит кампания, – это Братск и Комсомольск-на-Амуре. Там также представители «Единой России» одержали победу, – подчеркнул Владимир Якушев.

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%.

Обновление – одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле, – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул – партия в ходе ЕДГ-2024 начала подготовку к федеральной кампании-2026.