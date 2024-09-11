Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти области прошла церемония перезахоронения останков 101 солдата 24 стрелковой дивизии, погибших в феврале 1940 года.

Они погибли после прорыва системы укреплений белофиннов, когда противник отступил на следующий рубеж. Красноармейцы совершили прорыв в обход оборонительных позиций по льду замерзшего озера, где и погибли. Их тела были сброшены в воронки противником.

Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата перезахоронили, Ленобласть, Выборгский район
Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата перезахоронили, Ленобласть, Выборгский район
Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата перезахоронили, Ленобласть, Выборгский район
Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата перезахоронили, Ленобласть, Выборгский район
Фото: 47channel

Поисковики также нашли личные вещи солдат: противогаз, лодки, пуговицы, карандаши и ножи.

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Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата перезахоронили, Ленобласть, Выборгский район
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06.08.2024 318
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