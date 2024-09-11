Под Выборгом перезахоронили останки 101 солдата

В Выборгском районе Ленобласти области прошла церемония перезахоронения останков 101 солдата 24 стрелковой дивизии, погибших в феврале 1940 года.

Они погибли после прорыва системы укреплений белофиннов, когда противник отступил на следующий рубеж. Красноармейцы совершили прорыв в обход оборонительных позиций по льду замерзшего озера, где и погибли. Их тела были сброшены в воронки противником.

Фото: 47channel

Поисковики также нашли личные вещи солдат: противогаз, лодки, пуговицы, карандаши и ножи.