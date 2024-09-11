В Петербурге почти до тла выгорел элитный фитнес-клуб на Крестовском острове – фото, видео

Крупный пожар на Крестовском острове разгорелся 10 сентября в 18:47. В 19:00 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м. Локализовать его удалось к 20:39.

К прибытию первых пожарных горела кровля, покрытая легковоспламеняющимися полимерными материалами. По предварительным данным, горючих веществ внутри не было, а котельная не эксплуатировалась. О пострадавших не сообщается.

На месте работали 60 пожарных и 16 спецмашин. Полностью ликвидировать пожар удалось 11 сентября к 04:00. Экстренные службы работали на месте происшествия около девяти часов. Строение выгорело почти дотла. Остались только обугленные и полуразрушенные конструкции.

Горевшее здание Sport Palace было признано незаконной постройкой на территории объекта культурного наследия «Приморский парк Победы». Его опечатали еще в 2021 году. На момент возгорания бывший фитнес-клуб не охранялся.

Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу