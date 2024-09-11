В Луге создан мурал, который символизирует неизбежную Победу и силу духа бойцов СВО

Эскиз сделан по детскому рисунку, который доработали профессиональные художники и нанесли на стену здания в Луге.

Конкурс рисунков, которые станут основой будущего Мурала, провел Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. В нем победила юная жительница региона, у которой на СВО сейчас находятся родные: брат и отчим. — рассказали в областном правительстве.

Нанесение мурала стало возможным благодаря взаимодействию с Росмолодежью по программе «Регион для молодых». С создания мурала стартовал Арт-фестиваль 47 с участниками форума #Ладога.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.