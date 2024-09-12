Парламентарии из Ленобласти встретились с коллегами из Китая

Вчера, 11 сентября, в Китайском деловом центре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге состоялась встреча ЗакСобрания области и Всекитайского собрания народных представителей провинции Фуцзянь (КНР).

Парламент Ленобласти представляли Станислав Еремеев, возглавляющий постоянную комиссию по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям, и Андрей Гардашников, возглавляющий постоянную комиссию по экологии и природопользованию. Со стороны китайских коллег присутствовали председатель управления по охране окружающей среды и ресурсосбережения Ю Мэйпин, председатель управления по надзору за исполнением законодательства У Юнлэй, заместитель председателя финансового управления Цао Шиминь и заместитель председателя управления по делам зарубежного Китая (Тайвань) Е Юнпэн.

Станислав Еремеев вкратце рассказал китайским товарищам о структуре органов государственной власти области, функциях и направлениях работы регионального ЗакСа, а также о Едином дне голосования и прошедших в 47-м регионе выборах в органы местного самоуправления.

По его словам, Ленинградская область, как и вся РФ, сегодня динамично развивается, несмотря на геополитические сложности, беспрецедентные экономические санкции и разрыв отношений с западными партнерами, произошедший с началом специальной военной операции.

«Мы высоко ценим российско-китайское партнерство, подтвержденное нашими национальными лидерами – Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня особенно важно развивать отношения между нашими странами, как в рамках БРИКС, так и в формате двусторонних отношений, – подчеркнул Станислав Еремеев. – В условиях беспрецедентного давления стран Запада на Россию и Ленинградскую область идет процесс переориентирования экономических, политических, культурных связей на Восток и глобальный Юг. Выстраивание транспортной логистики, экономических связей со странами Азии играет в этом процессе значимую роль».

В ходе диалога были затронуты вопросы экологии. Примечательно, что провинция Фуцзянь является первой национальной пилотной зоной экологической цивилизации, созданной в Китае. Это самая лесистая провинция, на территории которой много гор. Согласно переписи 2020 года в Фуцзяни проживало 41,5 млн человек. Кроме того, Фуцзянь – ближайшая к Тайваню материковая провинция, которая прежде специализировалась на обработке торговых потоков с острова. Обострение отношений между Китаем и Тайванем летом 2022 года создало здесь точку геополитической напряженности.

Особый акцент был сделан на обеспечении правового механизма поддержки двусторонних отношений, в том числе создания законодательных условий для развития бизнеса. Стороны обменялись имеющимся опытом и согласились, что необходимо развивать и поддерживать парламентский диалог на региональном уровне.