Питавшийся семь раз в день бодибилдер из Беларуси умер в 36 лет

Белорусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук умер в 36 лет. Об этом сообщила в социальных сетях его жена Анна.

Спортсмен 6 сентября пережил остановку сердца. После этого его супруга вызвала скорую, и бодибилдера экстренно увезли в больницу.

«Все это время я молилась. Его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», – написала Анна Ефимчук

Илья Ефимчук весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров. Мужчина питался семь раз в день и соблюдал диету на 16 500 калорий.