В «Яндексе» пользователи интересуются характеристиками ракеты Storm Shadow

За последние сутки у пользователей «Яндекса» резко вырос интерес к дальности полета ракет Storm Shadow, которые, по данным СМИ, уже переданы ВСУ. Что известно об этом вооружении, рассказывает ivbg.ru.
Согласно открытым источникам, принцип действия Storm Shadow — выпустил и забыл. Ракета программируется перед непосредственным запуском путем загрузки в нее всех необходимых данных о ПВО и самой цели. При этом помещенная в компьютер информация уже не подлежит редактированию.
Сперва ракета движется к цели на низкой высоте по GPS, с приближением к объекту поражения набирает высоту, а затем пикирует вниз. В момент подрыва носовая часть Storm Shadow отбрасывается. Это нужно для того, чтобы термографическая камера смогла наблюдать за целью.
Дальность полета ракеты составляет до 560 километров, однако в экспортной версии она значительно ниже — до 250. Именно такие Лондон поставил Украине. Общая масса Storm Shadow составляет порядка 1300 килограммов, а самой боеголовки — около 450.
Другие известные характеристики ракеты:
♦ длина – 5,1 метров;
♦ диаметр – 48 сантиметров;
♦ размах крыла – 3 метр;
♦ высота полета – 30-40 метров;
♦ скорость – 1000 км/ч.
Мнение экспертного сообщества о Storm Shadow разделилось. Полковник в запасе Сергей Хатылев, например, считает, что британская ракета станет не самой легкой целью для ПВО. Вероятно, ВС РФ будут стремиться уничтожать именно носители этого вооружения, не допуская запуска боеголовок в воздух.