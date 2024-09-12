LG регистрирует в России новый бренд

Автор: Анастасия Щербакова
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Южнокорейская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию косметического бренда.

Компания LG из Южной Кореи планирует запустить в России новый бренд.

Как выяснили СМИ, речь идет о компании Ohui. Бренд будет специализироваться на производстве косметических средств и парфюмерии.

Информация об этом появилась в базе Роспатента.

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28.08.2024 1081
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