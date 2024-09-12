LG регистрирует в России новый бренд

Южнокорейская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию косметического бренда.
Компания LG из Южной Кореи планирует запустить в России новый бренд.
Как выяснили СМИ, речь идет о компании Ohui. Бренд будет специализироваться на производстве косметических средств и парфюмерии.
Информация об этом появилась в базе Роспатента.
Вам будет интересно
Компания Hyundai подала заявки на регистрацию как минимум 17 товарных знаков в России. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai регистрирует в Роспатенте не...
28.08.2024 1081