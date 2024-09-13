Один человек погиб в аварии на трассе под Ропшей

Смертельное ДТП произошло вечером 12 сентября на 20-м километре трассы «Анташи — Красное Село» в Ленобласти.

По предварительным данным, 43-летний петербуржец за рулем Renault по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом без номеров и с выключенными фарами. За рулем двухколесного транспорта находился пьяный 48-летний мужчина без водительского удостоверения.

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В результате аварии погиб 44-летний пассажир мопеда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.